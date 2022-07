Carcere di Sulmona, finalmente una buona notizia per la UIL PA: in arrivo 15 nuovi agenti della Penitenziaria

Carcere di Sulmona, finalmente una buona notizia per la UIL PA: in...

Due delle tre richieste avanzate dalla UIL PA polizia penitenziaria al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria emerito Bernardo Petralia, all’attuale Vice Capo Dipartimento Carmelo Cantone e al Dirigente Generale del Personale e delle risorse Massimo Parisi si sono materializzate.

Allo slittamento dell’apertura del nuovo padiglione )che sarà contestuale all’apertura del cantiere per la riattazione dei vecchi repart), c‘è stata nella giornata di oggi l’ufficializzazione dell’arrivo al carcere di Sulmona di ben 15 nuovi agenti.

“Una bellissima notizia che metterà tutti d’accordo su una cosa: finalmente si potrà rifiatare!!!” Afferma felice il Vice segretario generale della UIL PA polizia penitenziaria Abruzzo Mauro Nardella alla notizia dell’avvenuta conferma di quanto detto nei precedenti comunicati.

A questa notizia ora Nardella vorrebbe se ne aggiungesse quella che va a riguardare la terza delle richieste fatte vale a dire l’allontanamento dei collaboratori da Sulmona. Come spiega infatti Nardella, “La richiesta, accompagnata dalla proposta di mandare questa tipologia di detenuti ad Avezzano( ad esempio), collimerebbe perfettamente con la ridisegnazione della circuitazione Penitenziaria inserita nella bozza di circolare che ci auguriamo venga presto diramata. Rendere il carcere monocircuitale oltre a renderlo molto più sicuro faciliterebbe e non poco il lavoro degli operatori. Il miglioramento delle loro condizioni avverrebbe non solo per questioni meramente operative ma anche e soprattutto perché si renderebbe molto più semplificato il lavoro di tutte le aree penitenziarie in generale e di quella trattamentale in particolare.

Dunque, prosegue il Vice segretario generale della UIL PA polizia penitenziaria Abruzzo, “Il carcere di Avezzano sarebbe la sede ideale per ospitare chi ha deciso di collaborare con la giustizia e non è stato un caso che la proposta della UIL avanzata a Gennaio scorso andasse in quella direzione. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria finora ci ha ascoltato accogliendo senza mezzo ferire le richieste avanzate. Allo stesso toccherà fare ora l’ultimo sforzo per trasformare in un capolavoro un progetto che sembrava impossibile si potesse avverare ma che, grazie alla serietà degli interlocutori di turno, si sta realizzando nel migliore dei modi“.

Quindi, conclude il suo comunicato Nardella, “Un sentito e generoso ringraziamento la UIL PA polizia penitenziaria, a nome mio, lo rivolge al nuovo Capo Dipartimento Carlo Reinoldi, a Petralia, a Cantone e a Parisi. Si può essere gentiluomini anche in questo modo“.

