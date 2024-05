Eventi Roma – @caveditufo presenta 90s Festival, domani, sabato 11 Maggio, la prima festa all’aperto dell’estate!

Immagina di stare in una enorme cava di tufo con un gigantesco impianto audio che pompa musica Anni 90. E la musica di questo secolo con @gigidagostino oggi diventato il musicista italiano più ascoltato di sempre su @youtube con la consacrazione della sua musica suonata dal @berghain_panoramabar ai club underground in tutto il mondo. É il decennio di Corona, di Scatman, di Prezioso e Datura.

E’ una vera e propria invasione dove l’Italia ed il mondo anni 90 diventa oggi il sound dove alzare le braccia al cielo in questa estate 2024.

@caveditufo, ecco gli ospiti speciali di questa prima edizione

@doctor_vintage show con il suo corpo di ballo ed i suoi RESIDENT dj e con il suo spettacolo. Il re della musica anni 90 protagonista nel film premio Oscar @lagrandebellezza di @paolosorrentino_real nella scena della festa con il leggendario Jack Gambardella. Il dottore ci porterà in rassegna 10 anni di musica italiana per ballare e cantare fino alle prime luci dell’alba.

Assieme a lui lo show tributo di @gigilaltroshow con tutte le tracce che vi hanno fatto emozionare e che dimenticare é impossibile… raccontiamo con la musica quel decennio magico: da Bla Bla Bla a The Riddle, da L’amour Toujours a La Passion.

E per finire 90s Invasion, una selezione di 3 dj da ogni parte del mondo suoneranno la musica dagli USA all’est Europa di quel decennio magico con tracce dance senza limiti.

@caveditufo, il sabato è la tua notte…

Dalle 21.00 di domani, sabato 11, fino alle prime luci dell’alba.

L’appuntamento è in via di Tor Cervara 57/b. Spazio ristoro in loco.

Max