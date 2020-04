Casa Vianello su Canale 5, oggi il grande ritorno di Sandra e Raimondo

Se dopo pranzo, intorno alle 14 e 40, vi capita di sentire un ritornello familiare che riporta indietro di una quindicina d’anni, non è frutto dell’immaginazione o uno spot nostalgico. Ma il passato che torna nel presente per celebrare un uomo entrato di diritto nella vita di tutti gli italiani che abbiano avuto la fortuna di viverlo, anche se a distanza.

Oggi 15 aprile, infatti, sono 10 anni dalla morte di Raimondo Vianello, signore della televisione italiana, garbato e mai fuori le righe. Una persona a modo, che trasmette serenità. È questo il pensiero comune di chiunque l’abbia conosciuto, anche solo attraverso lo schermo della televisione. Per questo Mediaset oggi ha deciso di dedicare a Raimondo una giornata tutta per lui, a partire dalla riproposizione di Casa Vianello su Canale 5.

Casa Vianello, Sandra e Raimondo tornano in TV

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello tornano in TV, su Canale 5 intorno alle 14 e 40. Una delle coppie più amate della televisione italiana si ritagliano nuovamente uno spazio nel palinsesto Mediaset, che nel giorno del decennale della scomparsa di Raimondo dedica un’intera giornata al signore della TV italiana.

Tre puntate di Casa Vianello per celebrare Raimondo, che nel suo format più riuscito dava vita ad una serie di situazioni esilaranti in compagnia della storica moglie Sandra Mondaini. La prima puntata in onda oggi sarà ’Sandra come Harry Potter, poi sarà il turno di ‘Calciatori anonimi’ e ‘Dolce dormire’, durante le quali Raimondo dimenticherà il giorno dell’anniversario di matrimonio con Sandra, che darà vita ad una sequela di animose discussioni che strapperanno una risati a tutti.