Chelsea vince Supercoppa europea, Amazon e Piccinini promossi

Il Chelsea vince la Supercoppa europea battendo il Villarreal per 7-6 ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. Il Chelsea sblocca il risultato al 27′ con Ziyech che insacca piombando sul cross rasoterra da sinistra. Il Villarreal pareggia al 73′ con Moreno, a segno dopo una pregevole azione corale. Ai rigori, per il Chelsea decisivo l’ingresso di Kepa: il secondo portiere entra e para 2 penalty regalando il trofeo ai blues.

Il match fa storia anche per un altro motivo. La stagione si apre con la trasmissione in streaming di Amazon, che in Italia -a giudicare dai tweet degli utenti- supera brillantemente l’esame come la telecronaca di Sandro Piccinini, che torna a raccontare una gara live dopo un’assenza di 3 anni.