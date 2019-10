Civitavecchia, 14enne sparisce dopo colloquio assistente sociale: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche di un ragazzino di 14 anni di Civitavecchia scomparso giovedì scorso da casa. Secondo quanto ricostruito il 14enne è sparito dopo aver avuto un colloquio con un assistente sociale. Venerdì i genitori hanno sporto denuncia al commissariato di Civitavecchia facendo così partire le ricerche. Numerosi gli appelli sui social dei genitori di Alessandro. Nell’ultimo di questa mattina la mamma Giorgia scrive: “Faccio l’ennesimo appello ad ogni persona, di ogni regione. Per favore ogni minimo particolare può esserci utile, non esitate a chiamarci anche se a voi sembra una piccolezza per noi può essere una pista vi prego ve lo chiedo col cuore. I giorni passano e di mio figlio non c’è traccia non c’è pista, siamo distrutti perfavore aiutateci e condividete, più siamo a condividere più la notizia arriva. Vi scongiuro aiutateci a riportarlo a casa!”