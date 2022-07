Concerti – ‘Rock in Roma’: domani all’Ippodromo delle Capannelle torna Carl Brave con una superband

Carl Brave sarà protagonista del grande ritorno alla musica dal vivo del nostro Paese, accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere. Artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, Carl Brave è tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano.

Pioniere come producer e primo rapper a portare la sua musica nei teatri con il suo tour nell’insegna del sold out “Notti Brave in Teatro”. In pochissimi anni, concerto dopo concerto.

Il 24 giugno Hula-Hoop (Columbia Records/Sony Music Italy) è uscito il nuovo singolo di Carl Brave, in coppia con Noemi. Scritto e prodotto dal cantautore romano, il brano ha lo stile accattivante, leggero ma allo stesso tempo ricercato e inconfondibile del sodalizio artistico e umano nato con Makumba (certificato Triplo Platino), che fonde i rispettivi stili senza far perdere a ciascuno la propria identità musicale.

“Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose. Una ‘sintonia’ musicale e personale così bella che ho pensato – anche da tifoso scaramantico – che “squadra che vince non si cambia“. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!“, ha detto Carlo.

In questa estate di vera ripartenza, che vede entrambi gli artisti in tour, le sonorità a tratti vintage di HulaHoop richiamano alla mente le immagini luminose delle villeggiature all’italiana. Il testo, ironico ma anche romantico, è una metafora della vita che con le sue difficoltà ci fa rimanere tutti come in equilibrio dentro un hula hoop.

Inizio concerto h 21.00 – Prezzo biglietti, posto unico: € 26,00 + d.p. Biglietti disponibili su rockinroma.com, su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati

Info e Contatti: www.rockinroma.com – www.the-base.it mail to: info@rockinroma.com Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: 06.31076882

