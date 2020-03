Coronavirus, 30enne di Como esce di casa per ‘catturare’ i Pokemon: denunciato

Non è bastata nemmeno l’emergenza Coronavirus per fermare un ragazzo che al fine di ‘catturare’ i Pokemon nel videogioco per smartphone Pokémon GO ha pensato di uscire di casa nonostante la quarantena.

Sembra una notizia del sito di satira Lercio.it ma non lo è, è successo realmente a Como dove un uomo di 31 anni ha abbandonato la sua abitazione per dare la caccia ai Pokemon. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che l’uomo ha prima riaccompagnato la figlia a casa e poi si è intrattenuto in strada, cellulare alla mano, per scovare le creature del famoso gioco.

Mentre tutta Italia è a casa per contenere l’epidemia da Covid-19, infatti, il trentunenne è stato fermato da una pattuglia delle forze dell’ordine che alla domanda di esibire l’autocertificazione necessaria per attestare gli spostamenti ha risposto di “dover cacciare dei Pokémon”. L’uomo, fermato a San Fermo, è stato denunciato dagli agenti e ora rischia una sanzione fino a 206 euro.