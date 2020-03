Coronavirus, nuova autocertificazione: ecco il PDF del modello aggiornato per gli spostamenti

Nuovo modello autocertificazione: il PDF da scaricare

Il nuovo modello per l’autocertificazione per gli spostamenti nell’emergenza Coronavirus è attivo da oggi, martedì 17 marzo. Come riportato nella nuova direttiva emessa dal Viminale, il nuovo modello per l’autocertificazione è stato aggiornato per evitare che le persone in quarantena escano di casa.

A differente del precedente PDF, infatti, il nuovo documento da presentare alle forze dell’ordine in caso di controllo mette in evidenza un nuovo elemento: il nuovo documento da firmare obbliga qualsiasi cittadino a dichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per tutti coloro che sono positivi al Covid-19 o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.

Modello autocertificazione aggiornato: PDF da scaricare

Nonostante i divieti, infatti, nei giorni passati sono stati beccati alcuni persone che hanno lasciato casa nonostante la positività al Coronavirus. Il nuovo modulo di autocertificazione deve essere compilato e poi controfirmato dalle forze dell’ordine al momento del posto di blocco, subito dopo aver accertato l’identità del cittadino.

Si ricorda che tutte le autocertificazioni saranno verificate in un secondo momento dalle forze dell’ordine e soprattutto va sottolineato che l’autocertificazione è necessaria per qualsiasi spostamento da casa (quindi anche per fare la spesa o recarsi dal tabaccaio). Per scaricare il nuovo modulo di autocertificazione in formato PDF pronto per essere stampato è sufficiente cliccare su questo link.