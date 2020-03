Coronavirus, a sorpresa la Fed ha tagliato di 50 punti i tassi

Una riunione non prevista e, come vedremo, una decisione ancora più inaspettata. E’ infatti accaduto che il comitato di politica monetaria della banca centrale americana (il Federal Open Market Committee), si è riunita a sorpresa decidendo un ‘cospicuo’ taglio ai tassi federali: addirittura di 50 punti, andando così a posizionarsi in una ‘forchetta che oscilla tra l’1 e l’1,25%.

Una sorprendente e celere iniziativa che la Fed ha immediatamente operato in risposta alla dilagante emergenza sanitaria del coronavirus. Una decisione presa all’unanimità, spiega un comunicato diffuso subito dopo, “anche se i fondamenti dell’economia degli Stati Uniti rimangono forti”, alla luce “dei rischi in evoluzione per l’attività economica che il coronavirus comporta. Il Comitato – si legge ancora nella nota della Fed – segue da vicino gli sviluppi e le loro implicazioni per le prospettive economiche e utilizzerà i suoi strumenti e agirà in modo adeguato per sostenere l’economia“.

