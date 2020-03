Coronavirus, Brusaferro (Iss): “le misure del governo sono coerenti”

“Nel momento in cui si avvertono dei sintomi simil-influenzali, per la persona che teme di poter essere positiva al nuovo coronavirus la cosa più importante è non recarsi subito dal medico o al pronto soccorso, ma stare a casa e telefonare al proprio medico o ai numeri verdi messi a disposizione. La cosa importante è non muoversi da casa, e poi il sistema attraverso un triage darà indicazioni su come meglio muoversi“.

“Coerenti le misure intraprese dal governo”

Lo va ripetendo da giorni Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (ed interno al Comitato tecnico-scientifico sull’emergenza coronavirus), quali sono i comportamenti corretti da seguire, per non creare ulteriori problemi ad un sistema sanitario che a tratti sembra invece vacillare paurosamente. “Le misure proposte dal Dpcm vanno verso l’azione di contenimento della circolazione del virus e sono coerenti con gli obiettivi che stiamo perseguendo di ridurre la probabilità che il virus circoli“, ha quindi aggiunto il presidente dell’Iss.

