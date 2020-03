Coronavirus: i guanti aumentano solo il rischio

I casi di coronavirus in tutto il mondo hanno prodotto un diffuso panico sulla diffusione della malattia. In molti preoccupati hanno iniziato a indossare i guanti mentre erano in giro, nella speranza di proteggersi dal virus.

Tuttavia, gli esperti hanno messo in guardia da questa pratica e suggeriscono che indossare guanti potrebbe effettivamente aumentare il rischio di contrarre il coronavirus.

Coronavirus: ecco come i guanti diventano pericolosi per la trasmissione del virus

Il dottor Simran Deo ha spiegato: “I coronavirus si diffondono attraverso la tosse e lo starnuto, che producono gocce d’acqua o di muco contenenti il ​​virus. Queste goccioline vengono proiettate nell’aria tossendo o starnutendo e questo provoca una diffusione dell’infezione quando entrano in contatto con altri. Sebbene i guanti possano proteggere le tue mani dal contatto con queste goccioline, rimarranno comunque sulla superficie dei guanti e potrebbero anche durare più a lungo se non vengono lavati frequentemente, portando ad un aumentato rischio di contrarre il virus toccando il viso o il cibo con i guanti, nonché il rischio di trasmetterlo ad altri.”

Il dottor Deo consiglia di lavarsi regolarmente le mani con acqua e sapone o di usare un disinfettante per le mani mentre si è in giro, una tattica molto più efficace. Ha aggiunto: “I guanti non devono essere trattati come un’alternativa alla buona igiene: il consiglio principale è quello di assicurarsi di lavarsi le mani con acqua e sapone o utilizzare uno strofinamento a base di alcool per 20-30 secondi, soprattutto quando si è stati su mezzi pubblici, come il treno o l’autobus. Usa un fazzoletto per coprire il naso e la bocca quando tossisci o starnutisci, quindi eliminalo il prima possibile.”