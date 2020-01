Coronavirus, in Francia tre casi accertati

Continua l’allarme per l’emergenza coronavirus anche in Europa. Mentre la Cina mette in campo il massimo sforzo per contenere la minaccia, nel frattempo in Francia ci sono già tre casi accertati di contagio. Si tratta in generale dei primi tre casi confermati nel continente europeo.

“Probabilmente ce ne saranno altri” ha affermato il Ministero della salute francese. I singoli casi si sono verificati nella città di Bordeaux, nel sud-ovest del Paese, e un altro caso bella capitale Parigi. Come ha specificato in tv la ministra della Salute, Agnes Buzyn, il terzo soggetto contagiato è “un parente stretto di uno dei primi due casi sotto inchiesta”.

Tutte e tre le persone erano state in Cina in tempi recenti, e sono ora ricoverate in quarantena.