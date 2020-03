Coronavirus in Lombardia obbligo misurare la febbre al supermercato: ecco come e...

Di fronte alla emergenza Coronavirus nessun tentativo, soprattutto nelle aree più martoriate come la Lombardia, è vano: ecco perchè in tanti hanno preso più che bene la notizia dell’obbligo a misurare la febbre al supermercato.

Coronavirus in Lombardia obbligo misurare la febbre al supermercato: ecco come e chi lo effettua

Attilio Fontana, per far fronte all’emergenza sanitaria Coronavirus Lombardia, ha emesso un provvedimento che riguarda i supermercati. Laddove, in Lombardia non ci sarà accesso se si ha la febbre.

Prima di entrare in uno qualsiasi di uno dei supermercati sul territorio della Regione Lombardia, sarà obbligatorio dunque sottoporsi a misurazione della temperatura corporea.

È solo uno dei nuovi percorsi che il governatore Attilio Fontana ha deciso di mettere in campo per provare ad ostacolare l’epidemia di Coronavirus, che sta facendo tante, troppe vittime soprattutto in Regione. La misurazione della febbre prima di entrare al supermercato è stata decida dall’ordinanza dello Fontana emessa nella serata di sabato 21 marzo. Se la misura raggiunga o superi i 37,5° sarà vietato l’ingresso.

A prendere le misurazioni, tramite appositi apparecchi digitali, saranno gli addetti alla sicurezza posti all’ingresso dei supermercati.