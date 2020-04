Coronavirus, quando arrivano le pensioni di Maggio: ecco il calendario completo per il ritiro in contanti in anticipo

Una novità arriva in tema pensioni, in questi frenetici giorni di crisi da coronavirus: arriva infatti il calendario ufficiale per il ritiro del cedolino di maggio delle pensioni degli italiani.

Infatti, pure quella di maggio verrà pagata in anticipo: ecco qui di seguito le date per il ritiro in contanti ufficializzate da Poste Italiane.

Pensioni: il calendario ufficiale per il ritiro del cedolino di maggio

Per le pensioni sono in arrivo novità: Poste Italiane ha infatti ufficializzato il calendario per il ritiro della pensione di maggio, per la quale verrà usato lo stesso sistema del mese scorso, con in più il fatto che questa volta sarà possibile accedere al supporto da parte dei Carabinieri, i quali – in alcune circostanze – potranno consegnare l’importo in contanti dell’assegno a casa del pensionato.

L’emergenza da COVID-19 ha reso obbligatoria una rimodulazione del calendario per il pagamento delle pensioni per evitare assembramenti all’esterno e all’interno degli uffici postali.

Il Ministero del Lavoro, INPS e Poste Italiane hanno trovato un accordo per pagare anticipatamente la pensione e dilazionare il ritiro in contanti su più giornate.

Il metodo adottato per il ritiro in contanti della pensione è quello dell’ordine alfabetico: si parte il 27 di aprile con i cognomi che iniziano per A o B, per concludere il 2 maggio (quando gli uffici postali saranno aperti solamente la mattina) con i cognomi dalla Q alla Z.

Solo più tardi giunge la pensione per chi ha l’accredito in banca. In questo caso, infatti, il primo giorno bancabile del mese coincide con lunedì 4 maggio 2020.

Dunque vediamo il calendario completo appena ufficializzato da Poste Italiane.

Pensioni di Maggio in anticipo: le date del ritiro in contanti in posta

Ecco il calendario preciso da rispettare, redatto tenendo conto dell’ordine alfabetico per ritirare la pensione di Maggio.

27 aprile: i cognomi dalla A alla B;

28 aprile: i cognomi dalla C alla D;

29 aprile: i cognomi dalla E alla K;

30 aprile: i cognomi dalla L alla P;

2 maggio (sabato mattina): i cognomi dalla Q alla Z.

Pensioni Maggio: consegna a domicilio dei Carabinieri. Ecco per chi

Ricordiamo la possibilità di consegna a domicilio da parte dell’Arma dei Carabinieri. Un’opportunità riservata però solo ai pensionati Over 75 , eccetto coloro che:

abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione;

abbiano un libretto o un conto postale;

vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.

Pensione su conto corrente: quando arriva?

Come detto per chi ha l’accredito della pensione su conto corrente bancario non ci sono novità e non è indicato alcun anticipo del pagamento il quale avverrà – come indicato dal calendario annuale – in data 4 maggio 2020.

Novità per chi la riceve su conto corrente postale (per i titolari di Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution): come il mese scorso, è previsto un anticipo al 27 di aprile.

A tal proposito Poste Italiane consiglia di ritirarla direttamente dai Postamat presenti all’esterno degli uffici, in modo da non dover rispettare l’ordine alfabetico previsto per il ritiro in contanti.

