Calendario pensioni: i pagamenti anticipati di aprile, maggio, giugno

Durante l’emergenza Coronavirus l’Inps ha disposto il pagamento in anticipo della pensione. A parte l’assegno per la pensione di anzianità, la stessa misura è prevista per le indennità di diversa natura.

A tale proposito è stato stilato un apposito calendario per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, per il pagamento anticipato delle pensioni dividendo i beneficiari in ordine alfabetico, per evitare assembramenti in banca o alla Posta.

Coronavirus, calendario pagamento pensioni 2020 mese aprile, maggio e giugno

L’anticipo della pensione inizia dal mese di aprile 2020, e avverrà a scaglioni. Le persone potranno recarsi in Posta o alla banca per ritirare l’assegno in base al proprio cognome, in un giorno stabilito.

Come chiarito dalla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo “il pagamento decorrerà dal giorno 26 al 31 marzo per la mensilità di aprile, dal giorno 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio e dal giorno 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno”.Ecco dunque il nuovo calendario completo per il pagamento anticipato delle pensioni da parte dell’Inps:

Pensione del mese di aprile 2020: pagamento anticipato dal 26 al 31 marzo

Pensione del mese di maggio 2020: pagamento anticipato dal 27 al 30 aprile 2020

Pensione del mese di giugno 2020: pagamento in anticipo dal 26 al 30 maggio 2020.

Anticipo INPS bancomat: regole di Poste Italiane per chi preleva la pensione da Postepay o Postamat. Prelievo allo sportello

Poste Italiane ha spiegato che l’anticipo della pensione per l’emergenza coronavirus sarà a beneficio di tutti i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o un Conto Postepay Evolution.

Per quanto riguarda chi è in possesso di una carta Postamat, Carta Libretto e Postepay Evolution sarà possibile prelevare contanti dalla propria pensione in uno dei 1000 Atm Postamat sul territorio, evitando così assembramenti allo sportello.

Prelievo pensione Poste: contanti, ordine alfabetico allo sportello e giorni. Quando avviene l’accredito

Per chi invece deve ritirare in contanti la propria pensione, sarà possibile recarsi di fronte all’addetto dell’Ufficio Postale, osservando i turni per ordine alfabetico.

Ecco quindi il calendario per ordine alfabetico per il ritiro anticipato della pensione in contanti:

giovedì 26 marzo i cognomi che iniziano per A-B

venerdì 27 marzo i cognomi che iniziano per C-D

sabato 28 marzo (mattina) i cognomi dalla E alla

lunedì 30 marzo i cognomi dalla L alla O

martedì 31 marzo i cognomi dalla P alla R

mercoledì 1 aprile i cognomi dalla S alla Z.

Per quanto riguarda chi ha l’accredito automatico della pensione dall’INPS, anche in questo caso l’assegno sarà versato in anticipo dal 26 al 31 marzo per quanto riguarda la pensione di aprile 2020.

L’anticipo della pensione dall’INPS è solo una delle misure d’emergenza che sono state adottate per contenere la diffusione del virus e agevolare economicamente i cittadini in questo momento difficile. Per il dettaglio di altre misure, controllate le disposizioni del bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva, le restrizioni sugli orari di apertura dei supermercati e la possibilità di sospendere le rate del mutuo per la prima casa.