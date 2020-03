Coronavirus, Pensioni: ad Aprile nuove date per il pagamento degli assegni. Ecco quando, come e per chi

Regole da seguire e indicazioni importanti, in tempo di Coronavirus anche per le pensioni: ad Aprile arrivano nuove date per il pagamento degli assegni. Cambiano, in buona sostanza, le date di pagamento del cedolino di aprile.

A comunicarlo è stato il Ministro del Lavoro. Ma da quando? Ecco tutte le modifiche stando alle direttive di queste ultime ore.

Coronavirus, Pensioni: ad Aprile nuove date per il pagamento degli assegni. Il Ministero: “Partiremo il 26 marzo”

“Partiremo il 26 marzo”, dicono dal Ministero. E dunque per le pensioni, ad aprile, ci saranno delle variazioni per il pagamento degli assegni, a causa della emergenza Coronavirus.

In buona sostanza cambia la data di pagamento del cedolino di aprile, la cui distribuzione, come da calendario INPS, era in calendario per tutti per mercoledì 1° aprile.

Nessuno scherzo, nè fake. Ce ne erano state altre, e diverse, come quella che paventava la riduzione del 50% della pensione ad aprile per far fronte all’emergenza Coronavirus; in questo caso ne ha parlato direttamente il Ministro del Lavoro – Nunzia Catalfo – a darne la notizia.

Una notizia ufficiale che, al contario di quel che si potrebbe evincere, è una buona notizia. Infatti alcuni pensionati questo mese riceveranno la pensione in anticipo.

Una decisione che rientra nelle disposizioni anti – contagio da Coronavirus: c’era il rischio, secondo il ministero, che senza novità nel settore, nella giornata di mercoledì 1° aprile si potessero creare pericolosi assembramenti di persone agli uffici postali.

Per evitare code e disagi dunque il Governo, in accordo con Poste Italiane e l’INPS – ha deciso di procedere con il pagamento delle pensioni in più giornate.

Pensioni: cambiano le date per il pagamento di aprile

A dichiarare le novità sul giorno di paga della pensione di aprile è stato il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, intervenuta su La7 nel programma “Tagada”.

Nello specifico, il Ministro del Lavoro ha chiarito che per evitare folle presso gli uffici postali INPS è stato deciso di erogare in anticipo il giorno di paga delle pensioni e di dilazionare i pagamenti su più giornate.

Governo, INPS e Poste Italiane stanno pensando di avviare i pagamenti già nella giornata del 26 marzo, per poi procedere di giorno in giorno fino al 1° aprile.

Pare che si andrà in ordine alfabetico, dividendo così i pagamenti delle pensioni su sei giornate e consentire a Poste Italiane di prendere tutte le misure necessarie per limitare i contagi.

Una buona notizia che dovrebbe piacere anche ai sindacati; già nel mese scorso, chiesero interventi simili per limitare il rischio di contagio da Coronavirus.

Il nuovo calendario per il pagamento della pensione di aprile sarà fficiale a giorni, dopo che Governo, INPS e Poste Italiane chiuderanno l’accordo su come procedere alla distribuzione degli assegni.

