Coronavirus Roma, fiamme in centro accoglienza: ospiti incendiano materassi per protesta

Incendio a Roma nel centro di accoglienza migranti di via Codirossoni a Torre Maura. Sono gli stessi ospiti che in forma di protesta stanno incendiando materassi e lenzuola al terzo piano della struttura. E’ in corso l’intervento dei viglili del fuoco presenti sul posto con la Polizia di Stato e la Polizia locale di Roma Capitale. Al momento non risultano feriti.

Da diversi giorni il centro, dove sono stati registrati casi positivi al coronavirus, è in quarantena, presidiato dalle forze dell’ordine per impedire illegittimi allontanamenti. Secondo quanto si apprende si sarebbero verificati inoltre tentativi di fuga.

Aggiornamento ore 19.30

Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, al momento l’incendio è stato estinto e la situazione è sotto controllo. I pompieri sono ancora sul posto per ultimare la messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.