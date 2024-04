Fascia verde Roma – Santori (Lega) denuncia: “Il sindaco Gualtieri ignora il Tar e non cancella i divieti per le auto storiche”

“La proroga del divieto di circolazione per le auto più inquinanti nella fascia verde comprende ancora i veicoli storici nonostante il Tar si sia espresso in favore di una deroga in favore di questi mezzi, riconoscendo la necessità di bilanciare la tutela dell’ambiente con quella dei valori storici e culturali del collezionismo. La Lega chiede di dare seguito alla decisione del tribunale amministrativo emessa a seguito dei ricorsi delle associazioni del settore, e di ristabilirne la possibilità di circolazione in quella ztl”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, che ha presentato al Sindaco e agli assessori competenti un’interrogazione su questo argomento.

“Il fanatismo ecochic della sinistra, perduto nella spropositata fascia verde capitolina, la più estesa d’Europa, dimentica perfino le sentenze piuttosto che sforzarsi per depotenziare un provvedimento fortemente penalizzante per la popolazione più debole e a basso reddito e che si vuole applicare in una città nella quale nessun comune cittadino può contare su un sistema di trasporto pubblico degno di questo nome”, conclude Santori.

