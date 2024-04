Vincita record ad Affari Tuoi: ieri sera su Rai1, il concorrente Giorgio e sua moglie Stefania sono riusciti a vince ben 200.000 euro, sorprendendo Amadeus per il loro coraggio.

Giorgio ha raccontato ad Amadeus la sua storia: comandante al porto di Genova, guida una bettolina con cui porta le provviste alle petroliere. Stefania è sua moglie da nove mesi dopo cinque anni di fidanzamento. Fin dai primi minuti della loro partita, Giorgio e Stefania hanno sperato di poter portare una cifra elevata, per arredare il loro ‘nido d’amore.

Nonostante il pacco da 300.000 euro aperto per primo, i novelli sposi hanno mantenuto il pacco numero 3 loro assegnato, rifiutando le offerte del dottore, tutte intorno ai 30.000 euro, finché non sono rimasti in gioco due pacchi: uno del valore di 5.000 euro, l’altro di 200.000 euro. Ed è lì che i concorrenti hanno avuto un’ultima offerta per interrompere la loro partita pari a 65.000 euro.

“Siamo stati coraggiosi fino ad adesso. Io andrei avanti. Andiamo avanti, come siamo noi, o tutto o niente“ è stato il suggerimento di Stefania a Giorgio. E così, comportandosi da ‘coraggiosi’, come sottolineato da Amadeus, i due hanno scelto di rifiutare l’offerta, conquistando i 200.000 euro con il numero 3.

“Che partita, coraggiosissimi fino alla fine. Bravi, incredibile davvero. Questo pacco è tutto loro“ è stato il commento del conduttore, che poi ha abbracciato Giorgio e Stefania durante una standing ovation di pubblico.