Cybersecurity – Ferrieri (Angi): “Vogliamo migliorare difesa nostro Paese”. Il 16 aprile a Roma la IV edizione del summit sull’innovazione

Il 16 aprile si terrà la quarta edizione dell’Innovation Cyber Security Summit, in programma al Circolo Officiale delle Forze Armate in via XX settembre.

“Un’iniziativa che ci ha permesso di dare un messaggio molto importante sul tema dell’innovazione del mondo difesa, abbracciando il tema della cybersicurezza, della difesa energetica e dell’aerospace“, ha spiegato Gabriele Ferrieri, presidente dell’Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori.

Nello specifico, il summit ha “il patrocinio delle più importanti istituzioni italiane ed europee che ci affiancheranno anche in rappresentanza dello Stato Maggiore della Difesa, dei vari esponenti delle Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’ACN e di tutte quelle organizzazioni che devono da un lato evidenziare l’importanza di investire su queste strutture, ma allo stesso tempo anche rilanciare quel partenariato pubblico-privato che come Associazione Nazionale Giovani Innovatori noi ci teniamo a valorizzare per fare in modo che il tema della difesa delle infrastrutture e degli investimenti sia, specialmente in un momento geopolitico così particolare, un elemento fondante per garantire la sicurezza sia in Italia che in Europa“.

Tra i protagonisti dell’evento, ha svelato Ferrieri, ci saranno diversi esponenti delle istituzioni come “Il generale Galliano, del 6º reparto dell’Esercito sull’Unità della CyberSicurezza e delle Telecommunicazioni, diversi esponenti della Polizia di Stato: il prefetto Vittorio Rizzi al direttore della Postale, Ivano Gabrielli, il direttore delle Operazioni dell’Agenzia per la CyberSicurezza, dottor Galasso, ma anche ai generali del Comando Operazioni Spaziali Monaco, al già Capo dell’Unità dell’Aeronautica, il generale Falzarano, il generale Sirimarco dell’Arma dei Carabinieri, ed il generale Mancazzo della Guardia di Finanza“.

Ma non solo, prosegue il presidente dell’Associazione Nazionale dei Giovani Innovatori,il quale tiene inoltre a rimarcare che, al summit, saranno presenti anche “alcune delle più importanti realtà del mondo delle imprese che porteranno la loro visione: da Microsoft ad A2A, da ACEA a Italgas, da Fincantieri ad HVG Sababa, a Microsoft fino a Cyber Guru fino molte altre aziende che proprio divisi per i vari panel tematici porteranno la loro rappresentanza“, ha aggiunto il presidente dell’Angi. In apertura dell’evento “avremmo anche il viceministro delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, come capofila di tutte le istituzioni presenti – ha proseguito Ferrieri – che riceveranno questo nostro importante documento che come associazione nazionale Giovani Innovatori portiamo in collaborazione con tutti i nostri partner, in modo particolare dagli uffici del Parlamento Europeo, la rappresentanza della Commissione, tutte le varie associazioni rappresentanze dei CIF Innovation Security Officer e da tutti i nostri partner sostenitori, tra cui anche alle comunicazioni SRL“.

L’obiettivo del summit è quello di ottimizzare la difesa del nostro sistema e del nostro sistema Paese. “Ci auguriamo anche che la presenza di tanti giovani, che saranno presenti oltre agli addetti ai lavori, possa essere un monito anche per la formazione di nuove competenze legate alla figura di coloro che devono salvaguardare queste infrastrutture. E l’auspicio – ha concluso Ferrieri – è che anche dal punto di vista formativo ci possa essere una crescita, considerando anche il ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale, che sarà un altro tema trasversale della giornata“.

