Fede e tecnologia – Papa Francesco incoraggia l’Influencer Don Cosimo Schena per la sua opera di Evangelizzazione attraverso i social

Inevitabilmente, al passo con la rapida evoluzione tecnologica – soprattutto nell’ambito della comunicazione – anche la diffusione della fede cristiana ha dovuto adattarsi, trovando così nuove forme di ‘evangelizzazione’, anche attraverso i social media.

Un ambito che, con notevole successo di seguito e popolarità, già da diverso tempo molti ‘uomini di Chiesa’ hanno saputo felicemente intercettare.

Papa Francesco incoraggia l’Influencer Don Cosimo Schena, seguito anche per la sua lotta contro l’abbandono degli animali

E’ il caso ad esempio di Don Cosimo Schena, noto influencer cattolico che seguiamo già, il quale si è distinto per il suo impegno straordinario nell’evangelizzazione online. Oltre al suo impegno nell’uso dei social media per diffondere la fede, Don Cosimo si è distinto anche sollevandosi contro l’abbandono degli animali, manifestando la necessità di promuovere una maggiore sensibilizzazione e protezione per le creature viventi.

Papa Francesco colpito dalla lettera inviatagli da Don Cosimo Schena, dove spiega la sua pera di evangelizzazione attraverso i social

Ed a tal proposito, l’amato curato recentemente, ha inviato una toccante lettera a Papa Francesco per condividere le sfide e i successi che ha incontrato lungo il suo cammino. La risposta del Pontefice a questa lettera riflette l’importanza della missione di Don Cosimo e incoraggia tutti coloro che cercano di diffondere la fede in modi innovativi.

Nella lettera indirizzata al Papa, Don Cosimo ha condiviso il suo impegno nel raggiungere un pubblico vasto attraverso i social media. Ha raccontato storie di conversione e cambiamento, testimoniando il potere delle parole e delle immagini per toccare il cuore delle persone. Ha rivelato le sfide che ha dovuto affrontare, inclusi i momenti di dubbio e critica, ma ha continuato a perseverare nella sua missione di evangelizzazione.

Papa Francesco ha incoraggiato Don Cosimo Schena, sottolineando l’importanza di essere vicini alle persone, specie a coloro che si sentono emarginati

La risposta di Papa Francesco alla lettera di Don Cosimo ha dimostrato la sua comprensione dell’importanza di utilizzare i media moderni per diffondere il messaggio del Vangelo. Il Papa ha scritto a Don Cosimo per incoraggiarlo, lodando il suo impegno e la sua dedizione nell’usare i social media come uno strumento di evangelizzazione. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di essere vicini alle persone, specialmente a coloro che si sentono emarginati o in cerca di senso nella loro vita. Ha riconosciuto il coraggio di Don Cosimo nel condividere la fede in un mondo che spesso sembra distante dalla spiritualità. Sottolineando che il messaggio del Vangelo deve essere portato a tutti, inclusi coloro che frequentano il mondo virtuale.

Per Papa Francesco la Chiesa deve essere in grado di adattarsi ai mezzi di comunicazione contemporanei per raggiungere un pubblico vasto e diversificato

Dunque, il senso di quanto argomentato dal Santo Padre, è che la Chiesa deve essere in grado di adattarsi ai mezzi di comunicazione contemporanei per raggiungere un pubblico vasto e diversificato.

La missione di Don Cosimo e di altri influencer cattolici dimostra che la fede può prosperare anche nell’era digitale. Il Papa: “Una missione è preziosa e importante per il futuro della Chiesa”

Ed in tutto ciò, gli influencer cattolici come Don Cosimo giocano un ruolo cruciale in questo sforzo, portando il messaggio cristiano a persone di tutto il mondo attraverso i social media, i video online e le piattaforme digitali.

Bergoglio ricorda infatti che, la missione di diffondere il Vangelo, non può rimanere statica ma deve evolversi con il mondo che cambia rapidamente. Questo incoraggiamento rappresenta un’ispirazione per tutti coloro che cercano di portare la fede in nuovi contesti e attraverso nuovi mezzi. Questo scambio epistolare rappresenta la continua apertura della Chiesa alla possibilità di utilizzare gli strumenti del mondo contemporaneo per diffondere il messaggio del Vangelo. La missione di Don Cosimo e di altri influencer cattolici dimostra che la fede può prosperare anche nell’era digitale, e il Papa ci ricorda che questa missione è preziosa e importante per il futuro della Chiesa.

Max