Coronavirus, sforati in Italia i 5000 contagi

Sono ormai oltre 5000 le persone che in Italia hanno contratto il nuovo Coronavirus. Lo evidenziano i nuovi rilievi comunicatI dal commissario Angelo Borrelli, che ha confermato 5.061 casi con 233 morti, 36 in più rispetto all’ultimo bilancio.

In terapia intensiva ci sono attualmente 567 ricoverati, di cui 359 solo in Lombardia, con una crescita di 50 pazienti in 24 ore. Il bollettino riporta inoltre 2651 malati con sintomi ricoverati e 1843 in isolamento domiciliare.

Per fronteggiare la scarsità di posti in terapia intensiva, è stato disposto il trasferimento in altre regioni per quei pazienti che si trovano in rianimazione per situazioni diverse dal contagio da coronavirus.

Nel dettaglio sono 2.742 i malati in Lombardia, 937 in Emilia-Romagna, 505 in Veneto, 202 in Piemonte, 201 nelle Marche, 112 in Toscana, 72 nel Lazio, 61 in Campania, 42 in Liguria, 39 in Friuli Venezia Giulia, 33 in Sicilia, 23 in Puglia, 24 in Umbria, 14 in Molise, 14 nella provincia di Trento, 11 in Abruzzo, 9 nella provincia di Bolzano, 8 in Valle d’Aosta, 5 in Sardegna, 4 in Calabria e 3 in Basilicata.