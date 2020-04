Coronavirus Stati Uniti, numero più alto di morti in 24 ore: sono 1480

Coronavirus Stati Uniti, numero più alto di morti in 24 ore: sono...

Giornata nera per gli Stati Uniti, che nelle ultime 24 ore hanno registrato il triste record di morti a causa del coronavirus. Sono 1.480 in un solo giorno, 7.406 da quando nel paese è esplosa la pandemia. Lo stato più colpito ad ora è New York, con 3.000 deceduti, i contagi totali sono 274 mila.

A confermarlo sono i dati della Johns Hopkins University, che confermano la gravità della situazione negli Stati Uniti. Nonostante questo al momento il presidente Trump è deciso di lasciare ad ogni singolo stato la decisione di avviare restrizioni per i cittadini: “In Italia e Spagna è diverso, loro hanno un problema più grande”.

“Chi non ha l’assicurazione verrà curato gratis”

Il presidente USA Trump ha inoltre rassicurato sulla possibilità di ricevere cure in caso di coronavirus anche se non si disponesse di un’assicurazione medica: “Posso così orgogliosamente annunciare che gli ospedali e gli operatori sanitari che curano i pazienti con coronavirus non assicurati saranno rimborsati dal governo federale utilizzando i fondi del pacchetto di aiuti economici”, ha ribadito Trump.