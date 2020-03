Coronavirus, tutti i farmaci usati oggi in attesa del vaccino: quali stanno funzionando

Nei giorni del grande allarme legato al Coronavirus e col diffondersi di sempre nuove ultime notizie relative a decessi e contagi in aumento così come le positività, la corsa verso il vaccino è sempre più auspicata e bramata: ma nel frattempo, come si fa a curare i malati? Come ci si può prendere cura di coloro i quali sono contagiati e, magari, purtroppo, in gravi condizioni di salute?

Allo stato attuale delle cose, i medici e gli specialisti stanno testando e provando sui pazienti dei farmaci con l’auspicio che possano rallentare, fermare e porre un freno decisivo all’avanzata del tanto temuto Covid 19. Ma quali sono?

Coronavirus, tutti i farmaci usati in attesa del vaccino: quali stanno funzionando. La situazione

La situazione Coronavirus, in tutta Italia, sta assumendo delle drammatiche proporzioni e tuttavia l’intero universo della medicina tricolore è alla spasmodica ricerca delle soluzioni più immediate e pronte per porre un freno al Covid 19: attualmente ci sono dei farmaci che sono usati in genere per altre patologie ma che al momento sembrano abbastanza capaci di rallentare il Covid-19.

La prima precisazione però è che queste medicine non sono capaci di far guarire di per sé dal Coronavirus in quanto non sono vaccini nella definizione generica del termine: sono stati creati per altre patologie. Tuttavia la loro utilizzazione riesce a dare una rallentata ad alcuni dei sintomi più comuni del coronavirus.

aggiornamento ore 00.11

Allo stato attuale della cosa, in attesa di un vero antidoto, per alcuni dei casi più disperati di Coronavirus i medici, tanto in Italia quanto nel mondo, stanno utilizzando dei farmaci antivirali inibitori della proteasi, in genere usati nelle terapie contro l’Aids.

E’ una notizia confermata da diversi esperti, come anche riportato da diversi media in queste ore. In verità va anche chiarito che questi farmaci essendo molto specifici, possono portare delle complicazioni e degli effetti collaterali.

aggiornamento ore 6,41

E poi, in altri casi, tra i farmaci usati contro il Coronavirus, vi sono i cosiddetti antimalarici usati per combattere, ad esempio, negli anni addietro, per combattere il virus Ebola. Anche in questo caso si usano in via sperimentale.

Altro esempio è l’uso della proteina interluchina-6, generata dal sistema immunitario umano che viene collocata in un percorso terapeutico con un farmaco in genere per la cura del cancro, e per alcune patologia come l’artrite reumatoide e regola la troppa aggressività di risposta dell’apparato immunitario.

aggiornamento ore 10.15