Cos’è la Samara Challenge, la sfida horror sulle orme di The Ring

È la nuova triste moda che sta dilagando sui social: si chiama Samara Challenge e spinge i ragazzi a travestirsi nella spaventosa ragazzina del film horror The Ring vagando per le strade per terrorizzare i passanti. Samara è stata già avvistata in diverse città d’Italia, a Messina un anziano si è addirittura sentito male per lo spavento.

I video, che di divertente hanno ben poco, vengono poi divulgati sui social. Twitter in primis. Vestito bianco logoro, capelli neri e fitti a coprire il viso e carnagione pallida. È questo il sinistro outfit con cui i ragazzi prendono parte alla sfida, che in alcuni può finire male.

Samara avvistata a Roma

L’ultimo avvistamento è avvenuto a Roma, e in questo caso per Samara non è andata a finire bene. In un video pubblicato sui social, infatti, la spaventosa ‘ragazzina’ è stata presi a calci mentre vagava per le strade di San Basilio.

Le chiamate di segnalazione per avvistamenti di Samara sono aumentate esponenzialmente in queste ore, segno che la challenge sta prendendo tristemente piede. Su Facebook arrivano anche segnalazioni dirette di chi ha visto Samara per le strade: “Alle 01.40 di questa notte grande confusione al parco meda.

Pare che in queste sere si aggiri nelle periferie di Roma una persona travestita da Samara il personaggio del film dell’orrore “The Ring” non so se ne avete sentito parlare. Comunque stanotte era al parco meda e spaventava le persone. I ragazzi di zona l’hanno rincorsa e per un attimo si è creata parecchia confusione di grida e macchine che andavano spedite. È uno scherzo di pessimo gusto che sta dilagando nelle nostre periferie. Una cosa assurda. Che scatena anche reazioni violente”, conclude il messaggio.