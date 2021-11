Purtroppo, come evidenziato oggi dal settimanale monitoraggio dell’andamento della curva epidemiologica, la cabina di regia (che vaccare dell’apporto dell’Iss e del ministero della Salute), l’Rt e l’incidenza continuano ad aumentare, tanto è che ora – a livello nazionale – abbiamo toccato i 53 casi per 100mila abitanti, dunque oltre al soglia massima, stabilita a 50 casi per 100mila abitanti.

Tuttavia, ciò che onestamente ci ha ‘destabilizzato’, è aver appreso che ‘stavolta’ (in questa nuova ondata di contagi), vi sia addirittura un forte coinvolgimento di minori.

Covid, Brusaferro choc: “Crescono i contagi fra gli over 12 anni d’età, in particolare nella fascia 6-11 anni”

E’ quanto affermato nel pomeriggio dal presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro (nella foto) il quale, commentando gli esiti del monitoraggio settimanale, ha spiegato che “Assistiamo a un incremento dei contagi di Covid-19 sotto i 12 anni d’età, in particolare nella fascia 6-11 anni, mentre la crescita è più contenuta fra i 12-15 e i 16-19 anni e questo è dovuto anche al numero di vaccinazioni eseguite in questa fascia di popolazione”.

Brusaferro: “Le fasce 30-39 e 40-49 anni, meno vaccinate, incrementano la circolazione del virus”

Quindi il presidente dell’Iss ha poi illustrato che “l’incremento della circolazione virale caratterizza tutto il Paese. Ad alimentarlo sono le fasce d’età più giovani, in particolare fra i 30-39 e i 40-49 anni, che rispetto ai 20-29enni hanno una copertura vaccinale più limitata”.

Brusaferro: “Cresce l’incidenza, così come la percentuale di saturazione per ricoveri e terapie intensive”

Inoltre, ha tenuto a rimarcare ancora l’esperto, “L’incidenza di Covid-19 in Italia supera la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti, 53 rispetto ai 46 della scorsa settimana, e in alcune regioni si supera anche la soglia dei 100 casi su 100mila abitanti”. Ed in tutto ciò, “La percentuale di saturazione è in crescita per i posti letto in area medica (5,2%) e in terapia intensiva (4,2), con un aumento di ricoverati che passano da 341 al 26 ottobre a 385 al 2 novembre“.

Brusaferro: “Oltre che negli over 80, le terze dosi stanno crescendo anche per i 60-69 e 70-79 anni”

Poi il presidente dell’Iss, è passato a commentare la situazione dei vaccini e, nello specifico, delle terze dosi che complessivamente, ha precisato, “procedono”, In particolare, “le terze dosi, al momento sono raccomandate per le fasce d’età più fragili e per le persone sopra i 60 anni. Sta crescendo la popolazione over 80 che sta sottoponendosi alla terza dose e progressivamente anche nelle fasce d’età 60-69 e 70-79 cominciamo a vedere l’impatto delle vaccinazioni con le terze dosi“.

Brusaferro: “In Italia i vaccinati con ciclo completo oltre l’83%. Nella fascia 20-29 anni 88% di prime dosi”

Infine, rispetto alle immunizzazioni, attualmente “In Italia le persone vaccinate con ciclo completo sono sopra l’83% e quelle vaccinate con almeno una dose sono sopra l’86%”. Particolare successo ha riscosso il numero di somministrazioni “nella fascia d’età 20-29 anni: si è raggiunta una copertura dell’88% come prima dose, che corrisponde a una minore incidenza e a una circolazione più controllata del virus”.

Max