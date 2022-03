Covid oggi Abruzzo, 1.891 contagi: bollettino 20 marzo

(Adnkronos) – Sono 1.891 i contagi da coronavirus (di cui 1.445 emersi da test antigenico) in Abruzzo oggi, 20 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 101 anni, sono stati rilevati su 3.408 tamponi molecolari e 10.201 test antigenici. Segnalati altri 364 guariti. Gli attuali positivi sono 39.696 (+1.526), 273 ricoverati in area medica (+17), 13 in terapia intensiva (invariato), 39.410 in isolamento domiciliare (+1.509).