Covid oggi Campania, 7.277 contagi e 12 morti: bollettino 6 aprile

(Adnkronos) – Sono 7.277 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 41.631 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 12 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 725 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.