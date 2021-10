Covid oggi India, 18.166 contagi: continua il trend in calo

Sono saliti a 33.953.475 oggi i casi di Covid in India dall’inizio della pandemia, con 18.166 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in tutto il paese, secondo gli ultimi dati del ministero federale della salute che conferma il trend in calo. Il numero di nuovi casi registrati in un giorno è, infatti, il più basso degli ultimi 214 giorni. Inoltre 214 decessi dovuti alla pandemia da ieri mattina hanno portato il bilancio delle vittime totale a 450.589. La maggior parte dei decessi, 101, sono stati segnalati nello stato meridionale del Kerala, che continua ad essere il più colpito, seguito da 44 decessi nello stato sud-occidentale del Maharashtra. Ci sono ancora 230.971 casi attivi di Covid nel paese anche se c’è stato un calo di 5.672 casi attivi nelle ultime 24 ore. Un totale di 33.271.915 persone sono guarite e sono state dimesse finora dagli ospedali, dei quali 23.624 nelle ultime 24 ore.