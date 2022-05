Covid oggi Italia, 27.162 contagi e 62 morti: bollettino 15 maggio

(Adnkronos) – Sono 27.162 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati – regione per regione – nel bollettino covid di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 62 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 194.577 tamponi, il tasso di positività è del 14%. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 7.532 (-118), i malati in terapia intensiva sono 347 (+7).

VENETO – Sono 2.428 (-1.036) i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione.

Il totale dei casi da inizio della pandemia nella regione è pari a 1.725.838, quello dei decessi a 14.589. Scende ulteriormente il numero attuale dei pazienti positivi, che sono 49.952 (-1.290). Negli ospedale stabili i ricoveri in area medica, che sono 746 e diminuiscono (-5) quelli in terapia intensiva, che sono 41.

PUGLIA – Sono 1.723 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 12.688 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 588; Bat: 101; Brindisi: 139; Foggia: 196; Lecce: 391; Taranto: 289; Residenti fuori regione: 17; Provincia in definizione: 2. Sono 89.065 le persone attualmente positive, 462 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.108.902 casi totali, 10.823.473 tamponi eseguiti, 1.011.441 persone guarite e 8.396 decessi.

SARDEGNA – Sono 601 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi, di cui 518 diagnosticati da antigenico, sono stati individuati su 5.163 tamponi fra molecolari e antigenici.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10. I pazienti ricoverati in area medica sono 242 (+1). Sono 24.493 i casi di isolamento domiciliare (+380). Si registra il decesso di un uomo di 89 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.528 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 15 maggio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 11.994 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.967 molecolari e 6.027 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 21%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (+1 rispetto a ieri, + 3,4%), l’età media è di 66,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.150 (-2 rispetto a ieri, -0,2%), età media 75,9 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 44,9 anni.

I casi attivi, cioè i malati effettivi sono 38.231 (-1.425). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 37.051 (-1.424), il 97% del totale dei casi attivi.

TOSCANA – Sono 1.927 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio in Toscananel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipato via social dal presidente della regione Eugenio Giani. “I nuovi casi positivi sono 1.927 su 11.721 test di cui 2.533 tamponi molecolari e 9.188 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,44% (72,0% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post pubblicato su Telegram.