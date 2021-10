Covid oggi Italia, 3.235 contagi e 39 morti: bollettino 6 ottobre

Sono 3.235 i contagi da covid 19 in Italia oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 39 morti che portano il totale dei decessi a 131.157 dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono stati individuati su 301.773 tamponi, il tasso di positività all’1%.

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi: sono 2.872 (ieri 2.968), con un calo di 96 unità rispetto a ieri. Sono 415 i ricoverati in terapia intensiva (-18), con 24 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.469.937 i guariti (+ 5.245) e 88.247 gli attualmente positivi (- 2.052).

LAZIO – Sono 245 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 decessi. Oggi nel Lazio “su 9.796 tamponi molecolari e 11.284 tamponi antigenici per un totale di 21.080 tamponi, si registrano 245 nuovi casi positivi (+24), 3 i decessi (-1), 367 i ricoverati (-1), 56 le terapie intensive (-1) e 279 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. I casi a Roma città sono a quota 140” riferisce l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Nel Lazio fino ad ora “sono state somministrate 30mila terze dosi di vaccino complessive” spiega D’Amato. Gli over 80 “che hanno effettuato la seconda dose da almeno 180 giorni, possono prenotare la terza dose”.

Complessivamente, sono 9.073 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 367 ricoverati, 56 in terapia intensiva e 8.650 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 368.419 e i morti 8.674, su un totale di 386.166 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

CALABRIA – Sono 131 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 ottobre 2021 in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri due decessi.

I nuovi casi di positività su 3.311 tamponi effettuati. Sono +182 i guariti. In totale 1.417 i decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -53 attualmente positivi, -44 in isolamento, -7 ricoverati e, infine, -2 terapie intensive (per un totale di 12).

TOSCANA – Sono 229 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 6 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. Si registrano 5 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 229 su 18.043 test di cui 8.7482 tamponi molecolari e 9.295 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,27% (3,2% sulle prime diagnosi)”, dice Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.530.302.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 270.160 (95,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.166, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 263 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (stabili).

L’età media dei 229 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 27% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 5.903 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (134 in meno rispetto a ieri, meno 2,2%).

Sono 14.352 (1.076 in meno rispetto a ieri, meno 7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

ABRUZZO – Sono 61 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i contagi da covid 19 in Abruzzo oggi, 6 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1571 (-63 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 405 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono 50 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1515 (-74 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.845 tamponi molecolari e 3.801 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.79 per cento.

VALLE D’AOSTA – Sono 6 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 6 ottobre. Non si registrano invece morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei pazienti colpiti da virus da inizio epidemia nella regione sale, pertanto, a 12.177. I positivi attuali sono 101 di cui 99 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti rispetto a ieri sono saliti di quattro unità per un totale di 11.602.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 111 i contagi da covid 19 in Friuli Venezia Giulia oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 5.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,87%. Sono inoltre 5.490 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,16%).Scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 8, mentre i pazienti in altri reparti sono 38, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.825. I totalmente guariti sono 109.378, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento risultano essere 859.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.148 persone.

Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata rilevata la positività di un infermiere e di un tecnico dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Infine sono stati rilevati nove casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in regione nonché la positività di un operatore all’interno delle strutture stesse.

BASILICATA – Sono 48 i contagi da covid 19 in Basilicata oggi, 6 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (47 riguardano residenti) sono stati rilevati su un totale di 914 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 30. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 30 (+1) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.191 (+17).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.024 somministrazioni ieri. Finora 423.396 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,5 per cento del totale della popolazione residente) mentre 381.042 hanno completato il ciclo vaccinale (68,9 per cento), per un totale di 804.438 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,8 per cento di prime dosi somministrate e con il 92,6 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

SARDEGNA – Sono 50 i contagi da covid 19 in Sardegna oggi, 6 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un morto. Un uomo di 75 anni, della provincia di Nuoro, è la nuova vittima del coronavirus in Sardegna. I nuovi casi sono segnalati sulla base di 2419 persone testate e 8.373 tamponi processati tra molecolari e antigenici.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (2 in meno rispetto a ieri), 107 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.733 persone (57 in meno rispetto a ieri).