Covid oggi Italia, 30.630 contagi e 125 morti: bollettino 4 aprile

(Adnkronos) – Sono 30.630 i nuovi contagi da covid in Italia di oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati del bollettino – regione per regione – di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 125 morti. 10.241 i ricoverati con sintomi (+224 da ieri), 483 i pazienti in terapia intensiva (-6 da ieri).

Ecco i dati, regione per regione:

CAMPANIA – Sono 3.384 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi. si registrano inoltre altri 6 morti: 4 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. 19.925 test effettuati. In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 729 ricoverati nei reparti di degenza.

VENETO – Sono 2.048 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti per la giornata di ieri.

Il totale dei casi da inizio pandemia ha sfondato il tetto del milione e mezzo, 1.511.785, mentre gli attualmente positivi sono 81.043. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.193. Negli ospedali veneti sono ricoverate 569 persone in area medica e 32 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 126. Nella giornata di ieri sono state somministrate 613 dosi di vaccino.

LAZIO – Sono 3.834 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati covid della regione. Registrati 9 morti. A Roma 2.383 nuovi casi. “Oggi nel Lazio, su 8.376 tamponi molecolari e 19.118 tamponi antigenici per un totale di 27.494 tamponi, si registrano 3.834 nuovi casi positivi (-2.699); sono 9 i decessi (+5), 1.197 i ricoverati (+3), 73 le terapie intensive (+1) e +5.907 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.383”, dice riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 953 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 737 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 693 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 108 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 349 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.298.517 casi di positività, 3.195 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.791 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.192 molecolari e 5.599 test antigenici rapidi. Si registrano inoltre altri 18 morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 27,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.295.954 dosi; sul totale sono 3.774.577 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,9%. Le terze dosi fatte sono 2.747.845. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 27 (-5 rispetto a ieri, pari al -16%), l’età media è di 66,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.239 (+50 rispetto a ieri, +4%), età media 75,7 anni.

CALABRIA – Sono 1.997 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 4 aprile. Si registrano inoltre altri 6 morti. 7.973 i tamponi effettuati, +1.189 guariti, sale a 2.334 il totale dei decessi nella regione. Il bollettino, inoltre, registra +802 attualmente positivi, +16 ricoveri (per un totale di 364) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 20).

ABRUZZO – Sono 762 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. Dei positivi odierni, 680 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi (di età compresa tra 70 e 89 anni, 4 in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, mentre 2 casi risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.112, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Registrati altri 1.346 guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 42.680 (- 593 rispetto a ieri). Sono 309 i pazienti ricoverati in ospedale in area medica; 13 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 42.358 (-590 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.361 tamponi molecolari e 4.481 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,04%.

VALLE D’AOSTA – Sono 15 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I contagiati nella regione da inizio epidemia a oggi salgono, pertanto, a 32.831. I positivi attuali sono 1200 di cui 1173 in isolamento domiciliare e 27 ricoverati in ospedale.

I guariti sono complessivamente 31.105, in aumento di 65 unità rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 131.260 mentre i tamponi finora effettuati sono quattro 491.310. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza ad oggi in Valle d’Aosta sono 526.

TOSCANA – Sono 1.640 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 22 morti. I nuovi casi Covid, 669 confermati con tampone molecolare e 971 da test rapido antigenico, portano il totale a 999.397 dall’inizio della pandemia da Coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 941.044 (94,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 4.171 tamponi molecolari e 6.899 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,8% è risultato positivo. Sono invece 3.277 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.807, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 934 (43 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un’età media di 80,7 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 282 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Su 1.269 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 60 nuovi casi, con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 2.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 222 casi (10,86%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 144.Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, le fasce più colpite sono la 40-49 anni (19,50%) e la 50-59 anni (16,31%); a seguire la 30-39 anni (15,25%).Nella giornata odierna si registra il decesso di una donna di 87 anni di Trieste (deceduta in ospedale) e di un uomo di 80 anni di Cividale del Friuli (deceduto in ospedale).

PUGLIA – Sono 2.683 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Puglia , secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, individuati su 19.907 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 917; Bat: 234; Brindisi: 272; Foggia: 333; Lecce: 620; Taranto: 285; Residenti fuori regione: 17; Provincia in definizione: 5. Sono 116.411 le persone attualmente positive, 682 ricoverate in area non critica, 40 in terapia intensiva. Dati complessivi: 938.980 casi totali, 9.856.086 tamponi eseguiti, 814.564 persone guarite e 8.005 decessi.

BASILICATA – Sono 508 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi sono stati individuati su un totale di 2.202 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Potenza, Trivigno, Scanzano Jonico, Policoro e Ferrandina. Sono state registrate 258 guarigioni.

I ricoverati per Covid-19 sono 101 (-5) di cui 1 (-2) in terapia intensiva: 57 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 44 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 26mila.

SARDEGNA – Sono 760 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati confermati da 130 tamponi molecolari e 622 antigenici, su un totale di 3.428 test processati. In leggero aumento il numero di pazienti ricoverati con 25 posti occupati nelle terapie intensive (+1) e 328 nell’area medica (+4). Con una diminuzione di 141 casi sono 30.519 le persone sottoposte all’isolamento domiciliare. Sono tutte nella parte meridionale dell’Isola le quattro vittime: tre uomini di 68, 74 e 81 del Cagliaritano e un altro 79enne del Sud Sardegna.

TRENTINO – Sono 163 i nuovi contagi da covid in Trentino secondo il bollettino di oggi, 4 aprile. Si registra noltre un altro morto: si tratta di una donna ultranovantenne, vaccinata, ma con altre patologie pregresse. 2 dei nuovi casi sono risultati positivi al molecolare (su 103 test effettuati) e 161 all’antigenico (su 1.566 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.