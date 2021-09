Covid oggi Italia, 6.157 contagi e 56 morti: bollettino 4 settembre

Sono 6.157 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 56 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 331.350 tamponi con un tasso positività all’1,85%. Crescono di 40 unità i ricoverati, 13 in più le terapie intensive occupate. Da inizio pandemia i decessi sono stati 129.466. Sono 4.299.621 in totale i dimessi e guariti, 6.086 nelle ultime 24 ore, e sono 137.039 gli attuali positivi nel nostro Paese.

TOSCANA – Sono 491 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. C’è stato un morto da ieri, un 56enne di Arezzo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 19.442 test di cui 8.243 tamponi molecolari e 11.199 rapidi antigenici. Il tasso dei nuovi positivi è 2,53%. L’età media dei nuovi positivi odierni è di circa 39 anni. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 255.531. Gli attualmente positivi sono oggi 10.875 in Toscana.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 459, 3 in più rispetto a ieri, 59 in terapia intensiva come ieri. In isolamento a casa 10.416 persone.

PUGLIA – Sono 228 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 settembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati tramite 16.224 effettuati. I nuovi contagi per provincia sono così suddivisi: Bari: 70, Bat 4, Brindisi 28, Foggia 54, Lecce: 55, Taranto 16, fuori regione 1.

Le persone attualmente positive sono 4.323, i ricoverati in area non critica sono 230 mentre sono 20 le persone ricoverate in terapia intensiva. Da inizio pandemia i casi sono stati 264.627, 3.343.272 i test eseguiti, 253.582 le persone guarite, 6.722 le persone decedute.

SARDEGNA – Sono 173 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Due i morti nelle ultime 24 ore, si tratta di 53 di Cagliari e di una persona, di cui non è stata resa nota l’età, residente nel sassarese. Da ieri sono stati processati, fra molecolari e antigenici, 8.388 test. In isolamento a casa 6.554 persone.

EMILIA ROMAGNA – Sono 545 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri un morto, un 89enne della provincia di Parma. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34.857 tamponi con un tasso di positività all’1,5%. Da inizio pandemia sono morte 13.376 persone nella Regione. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 90 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia a 86, poi da Bologna a 71, Rimini a 68, Ravenna a 65, quindi Parma a 49, Ferrara a 35, Piacenza a 32, Forlì e il Circondario Imolese, entrambi a 18 casi, e infine Cesena a 13. Nelle ultime 24 ore sono guarite 393 per un totale di 384.037 persone. In isolamento a casa 16.194 contagiati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49, un numero invariato rispetto a ieri, 396 quelli negli altri reparti Covid con un ingresso in più.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 162 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 4 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.882 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 3,7%. Sono, inoltre, stati fatti 5.662 i test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre scendono a 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia ci sono stati 3.804 decessi nella Regione. In isolamento 1.320 persone.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e tre nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D’Aosta che portano a 12031 le persone contagiate dal virus da inizio epidemia. I positivi attuali sono 100 tutti in isolamento domiciliare. I guariti sono 11458 in aumento di 5 unità rispetto a ieri, 169.665 il totale dei tamponi effettuati. I decessi di persone risultate positivi al Covid da inizio epidemia in Valle D’Aosta sono 473.