Sono 206 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 20 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. Gli attuali positivi sono 3.175 (+36). I nuovi casi sono stati individuati su 3.129 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 3.539 tamponi antigenici rapidi. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 92 (+5), in terapia intensiva 11 persone (-2).