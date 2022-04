Covid oggi Lombardia, 2.560 contagi e 13 morti: a Milano 481 casi

(Adnkronos) – Sono 2.560 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 11 aprile. Si registrano inoltre altri 13 morti. A Milano i nuovi casi sono 481. 39.474 il totale delle vittime nella regione da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 22.306, con un rapporto test/positivi che si attesta all’11,4%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 42 (-1) mentre aumentano i ricoverati non in terapia intensiva: 1.104 (+25).

In dettaglio, sono 866 i nuovi positivi registrati nella provincia di Milano. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 148 nuovi casi, a Brescia 398, a Como 132, a Cremona 63, a Lecco 50, a Lodi 34, a Mantova 82, a Monza 243, a Pavia 142, a Sondrio 18 e a Varese 275.