Covid oggi Piemonte, 250 contagi e un decesso: bollettino 20 agosto

Sono 250 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 20 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un decesso. I nuovi casi (di cui 33 dopo test antigenico) sono pari al 1,2 % di 120.891 tamponi eseguiti, di cui 16.596 antigenici. Dei 250 positivi, gli asintomatici sono 118 (47,2%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 13 (- 1 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 128 (- 11 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.380. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.237.194(+ 20.891 rispetto a ieri), di cui 1.971.456 risultati negativi.