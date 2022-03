(Adnkronos) – Sono 2.434 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 marzo in Sicilia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 28 morti. Nell’isola si registrano anche 4.175 guariti. In totale il numero di positivi è di 220.907 – 1.501 in meno rispetto a ieri – e di questi 967 sono ricoverati in regime ordinario, 67 in terapia intensiva e 219.873 sono in isolamento domiciliare.