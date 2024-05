Giro d’Italia a Roma le chiusure e le deviazioni

Giro d’Italia a Roma: ci saranno strade chiuse, bus deviati e una serie divieti di sosta per l’ultima tappa dell’appuntamento. La corsa del 2024 farà tappa tra le vie della Capitale domenica 26 maggio.

I ciclisti del Giro passando di fronte ai più monumenti della città. Si partirà alle 15,30 dall’Eur con l’arrivo sarà in via di San Gregorio. Il percorso prevede il passaggio per viale Pasteur, viale dell’Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, piazzale XXV Marzo, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo (Ostia), per poi inoltrarsi presso il lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio, via Cristoforo Colombo (direzione Roma).

Di seguito, si percorreranno porta Ardeatina, largo Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, e si arriverà verso il cuore capitolino con piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, e ancora corso Vittorio, largo di Torre Argentina, lungotevere dei Fiorentini, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino.

Ecco le prime modifiche al traffico a partire dalle 20 di sabato con la chiusura di via del Circo Massimo, nel tratto e verso da viale Aventino a via della Greca.

Dalle 0,30 di domenica entra in vigore la chiusura di via di San Gregorio e dalle 4 verrà chiusa al transito anche via del Circo Massimo nel tratto e verso da via della Greca a viale Aventino.

Già dalla mattina di giovedì 23 maggio, è stata chiusa via dei Fori Imperiali. Atac ha comunicato la deviazione delle linee bus 51-75-85-87-117-118.

Tra le prime ore di domenica, e sino alle ore 20, modifiche per 62 linee Atac: 06, 014, 016F, 062, 070, 3L, 8, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779F, 780, 781, 791, 792, 870, 881, 916F, H, C3, C7, C13 e NMB.