Ultima Generazione annuncia per sabato a Roma una manifestazione (non autorizzata), e ribadisce che “Il disturbo è necessario in una situazione di emergenza”

Ultima Generazione annuncia per sabato a Roma una manifestazione (non autorizzata), e...

Per sabato prossimo, il 25 maggio alle ore 16.00, Ultima Generazione ha reso noto di aver organizzato una manifestazione – non autorizzata – in Piazza Barberini che, annuncia il movimento ambientalista, culminerà con un’assemblea popolare sul tema di morti sul lavoro, saranno presenti anche diversi sindacati per presentare il tema.

Ultima Generazione, ecco il programma del 25 maggio in Piazza Barberini

Dalle 16.00 alle 17.00 sono previste diverse attività

Laboratorio esperienziale sull’azione diretta non violenta,

sull’azione diretta non violenta, workshop di formazione legale “Conosci i tuoi diritti”;

“Conosci i tuoi diritti”; Interventi del fisico Paolo Sylos Labini , lo scrittore Erri de Luca e l’avvocato Angelo Meloni

Musica con Laparteintollerante

Dalle 17.00 alle 18.00

l’assemblea popolare ”Morti di caldo sul lavoro: può essere solo una fatalità questa strage?”. Oltre che per il tema, sarà un momento per scoprire gli strumenti della facilitazione, della comunicazione nonviolenta e come funziona un’assemblea popolare.

Ultima Generazione: “Il disturbo necessario in una situazione di emergenza”

Come si legge nel ‘programma’ che accompagna ongi azione di qesuti irrefrenabili attivisti dell’ambiente: “Per salvaguardare il nostro territorio e la sua cittadinanza, è fondamentale un profondo cambiamento del nostro sistema. Ultima Generazione pratica la resistenza civile nonviolenta come primo passo verso un cambiamento di democrazia. Questa classe politica si sta dimostrando incapace di affrontare le sfide che la Storia sta loro ponendo con l’urgenza della crisi climatica. Non solo è macchiata da diverse e gravi inchieste per corruzione, ma non è rappresentativa della popolazione italiana, che, ricordiamo, in un recente sondaggio Ipsos si è dichiarata preoccupata per la crisi climatica al 78,8%. La resistenza nonviolenta è un’alternativa all’apatia politica. È una storica e potente forma di partecipazione politica che crea una crepa nella quotidianità, aprendo così uno spazio di confronto e opportunità di cambiamento”.

Ultima Generazione: “La nostra richiesta”

“Abbiamo bisogno di un piano di adattamento che sia in linea con la reale emergenza che sta affrontando il nostro paese – sil legge ancora nel comunicato degli ambientalisti – La nostra richiesta è di un Fondo Riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato. I soldi dovranno essere ottenuti attraverso l’eliminazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile nonviolenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi”.

Ultima Generazione: “Per chi è interessato ai nostri prossimi incontri”

Online: ogni domenica sera alle ore 21:00, iscrivendosi a questo

Roma, Festival Disobbediente al C.S Brancaleone dal 11 al 27 maggio: programma qui

Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui social e nel sito web

Sito web:https://ultima-generazionFacebook@ultimaenerazione.A22

Ultima Generazione è una coalizione di cittadini ed è membro del network A22. Climate Emergency Fund è il finanziatore principale di Ultima Generazione per il reclutamento, la formazione e la crescita.

Max