Covid, Ricciardi avverte: “Ci aspettiamo una nuova ondata, i fragili e gli anziani facciano la quarta dose”

Onestamente, in merito al Covid, nulla abbiamo da obiettare sulla buona fede dei numerosi riconosciuti esperti, che continuano ad ammonire circa una ‘possibile’ recrudescenza dei contagi ma, di contro (sicuramente con malizia), bisogna anche tenere conto che ci troviamo di fronte ad un nuovo radicale cambio di ‘guida politica’, che di fatto, ‘cestinando’ quanto fatto dal precedente esecutivo, tende in qualche modo ad ‘azzerare’ comitati scientifici, team e vari osservatori. Dunque, è anche possibile che, fra gli ‘esperti’, vi sia una comprensibile ricerca di ‘riscatto personale’, così da tornare utili nel caso dovesse palesarsi la necessità di costituire un nuovo punto d’osservazione sanitaria.

Ricciardi: “Sarebbe opportuno che i soggetti fragili per età o patologia facciano la quarta dose, è questione di sopravvivenza”

Così stamane, ospite dei microfoni di Rai Radio 1, Walter Ricciardi, docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, come molti altri suoi colleghi in questi ultimi giorni, è tornato a ‘rilanciare’ l’allarme Covid e varianti, partendo sulla ospite quarta dose che, raccomanda, “sarebbe opportuno che tutti la facessero, però per i soggetti fragili per età o patologia è veramente una questione di sopravvivenza“.

Ricciardi: “Sta partendo una nuova ondata pandemica di Covid, che purtroppo troverà in larga parte gli italiani impreparati”

Del resto, il docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma non ha dubbi: “Sta partendo una nuova ondata pandemica di Covid, che purtroppo troverà in larga parte gli italiani impreparati perché molti soprattutto anziani non si sono vaccinati con la quarta dose e quindi di fatto non sono protetti contro la malattia grave“.

Ricciardi: “L’impatto negli ospedali non sarà quello drammatico degli anni passati, ma ci sarà. Un onda non uno tsunami”

E se qualcuno domanda se davvero corriamo il rischio di andare incontro ad un incremento della mortalità, l’esperto replica “Sicuramente, meno del 30% degli ultra 80enni è vaccinato con la quarta dose“. Dunque la presenza di diversi varianti è ancora un fenomeno da trattare con i guanti? “Domina ancora Omicron – spiega Ricciardi – ma ci sono delle sottovarianti e una ha il vantaggio del 10%, significa che ha un po’ più di contagiosità“. Tuttavia, rassicura concludendo l’esperto, pur prevedendo una ripresa dei contagi, per gli ospedali non si prevede l’emergenza creatasi nelle precedenti ondate. L’impatto, osserva Ricciardi, “Non sarà quello drammatico degli anni passati, ma un impatto forte sicuramente l’avrà. E’ un onda non uno tsunami“.

Max