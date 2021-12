Covid, variante Omicron su volo Roma-Alghero: passeggeri in quarantena

E’ risultato positivo al Covid un passeggero che viaggiava su un volo proveniente da Roma e diretto ad Alghero. L’uomo rientrava dall’Africa, per questo il timore è che possa essere stato contagiato dalla nuova variante Omicron. Non appena è stata riscontrata la positività l’uomo e gli altri 130 passeggeri sono stati posti in quarantena, come prevede il protocollo in casi del genere.

Oggi tutti i passeggeri eseguiranno tamponi rinofaringei con analisi molecolare che verranno sequenziati entro lunedì. Se dovessero registrarsi altri casi positivi, scatterà il tracciamento per i contatti stretti di tutte le persone a bordo dell’aereo. L’uomo proveniente dall’Africa, vaccinato con doppia dose, non presenta sintomi.

Il responsabile del Dipartimento prevenzione Nord dell’Ats Sardegna, Francesco Sgarangella, che spiegato all’Ansa che “come stabilito dal nuovo protocollo, appena è stata confermata la positività del passeggero arrivato dall’estero, è scattato il tracciamento e le misure preventive non solo per i passeggeri che hanno viaggiato al suo fianco, ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo”.

Intervenuto a Radio Cusano Campus il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto: “La variante Omicron si sta studiando ed è normale non avere adesso una risposta sicura sulla contagiosità e la pericolosità. Ci possono essere delle sensazioni degli scienziati che dicono che probabilmente è più contagiosa, probabilmente non elude in maniera totale i vaccini. Ma questi sono indizi, le prove le avremo nei prossimi giorni”.