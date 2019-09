Crisi governo verso soluzione: riforma elettorale e passo indietro Di Maio. Conte: occasione unica

Si è arrivati ad una possibile soluzione per la crisi di governo. La burrasca delle ultime ore sembra passare ed è sempre più vicina una intesa per il governo Pd-M5S. Cosa sta succedendo?

Semplicissimo: da una parte Di Maio sembra aver voluto fare un passo indietro circa la posizione come vicepremier, e dall’altro si parla di agenda programmatica più attigua ai due partiti, come nel caso della vicepresidenza. Tanti i punti da analizzare.

Crisi governo verso soluzione: si lavora a intesa su programma e nomine

La crisi sta per essere risolta anche grazie alla riforma elettorale nel programma del governo. Conte si augura il lieto fine: “Abbiamo un’occasione unica“, dice. E mentre Di Maio conferma che non sarà vice premier, su Rousseau si va avanti con la votazione.

Aggiornamento ore 6,30

E’ importante l’appello del presidente incaricato Conte che su Facebook alla vigilia del voto degli attivisti M5S sulla piattaforma Rousseau si fa sentire. E nello stesso tempo è forse ancor più decisivo, sempre sui social, il passo indietro di Di Maio sul ruolo della vice presidenza: “Non sarò vicepremier, ora tocca a voi del Movimento decidere”.

Nello stesso momento si registra una aria di serenità nel Pd. Con Zingaretti che ammetta come si stia “lavorando con pazienza e serietà, per un governo di svolta vera perché questo è quello che serve all’Italia, per riaccendere l’economia e tagliare le tasse per le famiglie italiane”.

Aggiornamento ore 9.37

E intanto, si vota sulla Rousseau. Si vota entro le 18 Governo, e gli attivisti M5S sulla piattaforma Rousseau dovranno esprimersi anche alla luce dell’appello del premier incaricato Conte in diretta Facebook. “Occasione unica”, ha detto, per appunto. “Non teniano sogni nel cassetto. Abbiamo occasione unica”.

Il giorno del voto degli iscritti del Movimento 5 Stelle, sarà cruciale: sulla piattaforma Rousseau avranno tempo fino alle 18 per decidere la posizione grillina sull’accordo di governo con il Partito Democratico.

Fondamentalmente si tratta dell’ultimo passo prima che Giuseppe Conte vada al Quirinale, si ipotizza domani, per sciogliere la riserva.

In serata, anche un vertice notturno M5S-Pd per lavorare sulla squadra di governo. Da sciogliere il caos sul ruolo di Di Maio, che ha come detto rinunciato alla carica di vicepremier ma entrerebbe con un posto di rilievo nel nuovo esecutivo.

Il Blog delle Stelle ha parlato della questione in termini chiari. “Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese. E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini, della comunità che tutti insieme formiamo”.

Aggiornamento ore 13.11