Dl salva-economia: ecco le novità per le varie categorie di lavoratori

Domani, insieme al blocco delle bollette relative alle utenze domestiche, il governo dovrebbe approvare alcune misure contenute nel dl salva-economia da 12 miliardi. Vediamole insieme.

FAMIGLIE E MUTUI – Per quel che riguarda le famiglie, sono diverse le misure messe in campo. Intanto, la più attesa: una moratoria di 18 mesi sulle rate del mutuo (ma per la prima casa), per quanti perderanno il lavoro, o impossibilitati a poter lavorare per via del Covid-19, o per quanti in cassa integrazione. Ovviamente il tutto sarà vincolato dalla soglia di reddito.

LAVORO E AMMORTIZZATORI – Particolarmente attese sono le misure relative agli ammortizzatori sociali, volti a tutti i lavoratori, anche di micro e mini imprese (cioè con meno di 5 dipendenti). Nessuno verrà dimenticato, promette il governo, il sostegno è rivolto anche anche ai lavoratori a tempo determinato, e agli stagionali. Infine, attingendo alle risorse del fondo per l’integrazione salariale, la cassa d’integrazione pota supportare l’impatto.

IMPRESE – ‘Parato’ dalla garanzia pubblica, il governo ha esteso la moratoria sui mutui anche per tutte le aziende colpite dalle conseguenze economiche dettate dal Codiv-19. Ecco poi che sarà ‘irrobustito’ il Fondo centrale di garanzia per le pmi, ed il rafforzamento di Confidi (il fondo di sostegno per le aziende sul territorio). Ed ancora. Per le aziende che hanno perso almeno un quarto del fatturato (25%), molto probabilmente sarà introdotto il credito d’imposta. Cdp e Sace saranno ulteriormente rinforzate, passando così da uno a 7 miliardi, 3 dei quali saranno impiegatiti a garanzia dei tassi calmierati alle pmi mentre, i rimanenti 4 mld finiranno invece a sostegno dell’export, e per l’internazionalizzazione per il sostegno del Made in Italy. Infine altrettante misure andranno ad interessare le imprese che operano in diversi settori, come quello aereo, dei trasporti, della lgistica, e della cultura.

AUTONOMI – Per questa categoria il governo ha annunciato un’indennità di circa 500 euro, e non è esclusa anche una moratoria fiscale e contributiva.

FISCO – Come già ampiamente annunciato, ad ore dovrebbe arrivare il semaforo verde per lo stop temporaneo degli adempimenti (a giorni ad esempio, c’è l’Iva), come per i pagamenti delle rate della rottamazione-ter e del cosiddetto ‘saldo e stralcio’.

CONGEDI E BABY SITTER – Intanto, ‘doveroso’, stamane Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, ha annunciato che si sta lavorando ad un ‘speciale’ voucher baby sitter ‘per tutto il personale sanitario. Pronte una serie di misure dedicate a chi deve occuparsi dei figli di età inferiore ai 12 anni, a casa per via delle scuole chiuse. Nello specifico ecco il voucher baby sitter da 500 o 600 euro, valido anche per le badanti oppure, possibilità di poter usufruire di un congedo parentale straordinario (valido dai 12 ai 15 giorni9, con un’indennità pari ad almeno il 30%, che sarà determinato in virtù del reddito, ‘aperto’ anche ai papà. Oltre che per chi ha figli di un’età inferiore ai 12 anni, il congedo è previsto – senza limiti di età – in caso di disabilità.

Max