Elezioni Usa 2024, per Trump “candidatura molto probabile”

(Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito che sono molte le possibilità che possa ricandidarsi alle prossime elezioni presidenziali del 2024. “E ora, per rendere il nostro Paese vincente, sicuro e glorioso, molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo”, ha detto Trump riferendosi alla sua candidatura durante un comizio in Iowa a sostegno del senatore repubblicano Chuck Grassley in vista delle elezioni di midterm. Dopo che la folla ha iniziato a scandire il suo nome, l’ex presidente si è rivolto agli elettori del Gop dicendo: “Preparatevi, è tutto quello che vi dico, molto presto”. In un’intervista al quotidiano ‘New York Magazine’, il miliardario ha ipotizzato che la sua candidatura possa essere annunciata dopo le elezioni di ‘midterm’, che si terranno l’8 novembre.