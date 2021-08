Empoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Sarà un po’ più sereno Maurizio Sarri nel sapere che potrà contare sulla rosa al completo per l’esordio in campionato contro l’Empoli. Eventualità non scontata, visto che fino a pochi giorni fa l’indicatore di liquidità bloccava il mercato della Lazio. Un paradosso che permetteva di schierare in campo i nuovi acquisti ma non di poterli ufficializzare.

Ieri è arrivata la buona notizia: la Lazio può ufficializzare i nuovi arrivi. E infatti lo ha fatto, uno dopo l’altro. Pedro, l’ultimo ad arrivare, è stato il primo ad essere annunciato. Poi a ruota gli altri: Felipe Anderson, Hysaj, anche il rinnovo di Radu festeggiato su Instagram. Il timore è svanito davanti agli annunci a raffica, ora non rimane altro, per Sarri, che decidere chi schierare sabato.

La partita con l’Empoli è in programma sabato sera, alle 20.45. La partita sarà visibile su Dazn, come tutte le gare del campionato, e anche su Sky Sport, che ha invece i diritti per solo tre gare per ogni giornata di Serie A.

Sarri schiererà la sua Lazio col classico 4-3-3, ma resistono ancora dei dubbi sulla formazione che schiererà. In porta, ad esempio, Reina è in vantaggio ma Strakosha lo insidia. Sarà un testa a testa destinato a durare per tutta la stagione. Quasi contate, invece, le scelte in difesa e a centrocampo. In attacco invece, oltre e a Immobile e Felipe Anderson, Correa, ancora sul mercato, è in ballottaggio con il giovane Raul Moro. Sarri spera di portare a Empoli il fedelissimo Pedro, da poco arrivato dalla Roma.

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro.