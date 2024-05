Cimiteri Roma – L’assessora Alfonsi: “Consegnata alla comunità ebraica progressiva, un’area per le sepolture al Cimitero Flaminio”

Si è svolta questa mattina, alla presenza dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, e della Presidente della Comunità Ebraica “Beth Hillel”, Daniela Gean, la firma del protocollo per la consegna dell’area cimiteriale adibita alla sepoltura degli appartenenti alla corrente dell’ebraismo progressivo.

L’area in questione, circa 300 mq, è stata individuata da Roma Capitale presso il Cimitero Flaminio, in esecuzione di quanto disposto dalla Memoria di Giunta Capitolina n.52/2023 e dal Regolamento di Polizia Cimiteriale, che prevede la possibilità di istituire ulteriori reparti speciali per il seppellimento di persone che professano culti diversi da quello cattolico, non professanti alcun culto o appartenenti a comunità straniere.

“Ringraziamo l’Amministrazione Capitolina per questo passo in avanti nel riconoscimento delle esigenze della Comunità. Siamo felicissimi di aver raggiunto questo risultato: in questo modo anche noi avremo la possibilità di garantire una degna sepoltura a tutte le persone che diversamente non avrebbero avuto un luogo riconosciuto dove poter riposare in pace”, ha dichiarato la Presidente della Comunità Ebraica Progressiva, Daniela Gean, a margine della firma dell’accordo.

“Con la firma di oggi – commenta l’Assessora Sabrina Alfonsi – manteniamo fede all’impegno assunto alcuni mesi fa nei confronti della Comunità Beth Hillel. All’interno di un più generale piano di riqualificazione dei nostri Cimiteri, stiamo lavorando nella direzione di garantire ad ogni comunità che lo richiede uno spazio per la sepoltura dei propri membri. Riconoscere le differenze come un’opportunità e non come un problema è la vera svolta culturale che vogliamo attuare, e atti concreti come quello compiuto oggi contribuiscono a renderla viva, a riprova che Roma è una città inclusiva”.

