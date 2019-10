Fantacalcio, come gestire le coppie più spinose: trovate un partner a questi giocatori

Uno potrebbe non bastare, meglio abbondare e affiancargli il suo alter ego. Il fantacalcio è fatto anche di compromessi, per questo se in fase d’asta avete speso tanto per un giocatore dovreste fare di tutto per prendere anche il suo sostituto se non lo avete già fatto. In alcuni casi l’accoppiata potrebbe risultare decisiva.

Non è raro infatti trovarsi con un giocatore di una big in panchina in favore del suo naturale sostituto con cui si gioca il posto ogni settimana. I motivi possono essere tanti: i tanti impegni ravvicinati, le gare europee, stati di forma variabili. Insomma, coprirsi formando la coppia potrebbe risultare fondamentale per la vittoria finale.

Fantacalcio, le coppie più difficili da gestire

In questo primo scorcio di campionato sono state tante le coppie di difficile gestione ma comunque necessarie per non perdersi bonus per strada. È il caso ad esempio dell’accoppiata Higuain-Dybala. I due argentini si contendono il ruolo di prima punta della Juventus. Il Pipita sembrava favorito nelle gerarchie, le ultime uscite hanno però ribaltato le prospettive. Una sola cosa è certa: entrambi porteranno parecchi bonus.

Così come la coppia Lautaro Martinez-Sanchez, in lotta per il ruolo di spalla dell’inamovibile Lukaku. L’argentino per ora sembra avanti, ma il cileno quando è stato chiamato in causa ha risposto presente. Quando si rimetterà dall’infortunio il ballottaggio sarà serrato. Stessa cosa dicasi per Correa e Caicedo, ogni settimana in lizza per affiancare Immobile nell’attacco della Lazio. Insomma, se avete uno di questi giocatori trovategli un partner per ottenere tutti i bonus della coppia. Di seguito le 5 coppie da comporre.

Higuain-Dybala

Lautaro-Sanchez

Caicedo-Correa

Milik-Lozano

Ilicic-Muriel