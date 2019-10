Fantacalcio, le 5 delusioni cocenti di inizio stagione

Premessa d’obbligo: i giudizi a questo punto della stagione contano poco. Chi sta deludendo ora potrebbe esplodere tra un mese e finire nella top 11 di fine stagione, quindi piano con le sentenze. È indubbio però che c’è chi sta giocando al di sotto delle proprie possibilità, disattendendo le aspettative di molti allenatori che si aspettavano di più al fantacalcio da questi giocatori.

I motivi di un avvio non esaltante possono essere tanti: uno stato di forma ancora non ottimale, un impianto di gioco che non premia le caratteristiche del giocatore, o più semplicemente una flessione fisica dovuta all’avanzare dell’età. Tanti aspetti da valutare e una sola certezza: chi ha speso tanto per questi giocatori al fantacalcio non può essere felice del loro rendimento di inizio stagione.

Da Milik a Quagliarella: un inizio a rilento

Il reparto maggiormente afflitto da problemi di sovrastimazione è sicuramente quello offensivo. Alzi la mano chi non è insoddisfatto del rendimento di Milik, acquistato a prezzo di top e ancora fermo a quota zero reti.

Stesso discorso per Quagliarella: da capocannoniere ad attaccante un po’ spaesato di una Sampdoria ultima in classifica. Sempre nel Napoli ci si aspettava di più da Lozano, arrivato dall’Olanda come acquisto più costoso della storia azzurra. Di seguito le 5 delusione di inizio stagione:

Milik

Quagliarella

Piatek

Zaniolo

Lozano