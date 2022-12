FdI, Meloni: “Questi 10 anni una scommessa vinta”

(Adnkronos) –

Questi 10 anni rappresentano “una scommessa vinta”. E’ quanto ha detto il premier e leader di Fdi, Giorgia Meloni, arrivando alla festa per il decennale del partito. “Quando abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto, chiaramente nessuno pendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato il governo della nazione. Alla seconda forse non ci credevamo neanche noi…”.

Il consenso di Fdi “sta salendo, perché tutti guardavano a noi con interesse ma erano spaventati, ma erano spaventati perché era stato fatto un racconto su di noi che era irreale. Oggi la realtà viene fuori, spero che i sondaggi continuino a crescere. Spero di poter convincere altre persone che non eravamo quello che i nostri avversari raccontavano in giro”.