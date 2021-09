Fedez, Antitrust apre istruttoria sul brano ‘Mille’

L’Antitrust ha aperto una pratica, la n. DS2926, avviando le dovute attività istruttorie sul videoclip della canzone ‘Mille’, denunciato per pubblicità occulta alla Coca-Cola. Lo annuncia il Codacons. “Al centro della vicenda non c’è il testo del brano musicale che, pur rimandando più volte alla nota bevanda, rientra nella libertà di espressione artistica e non è mai stato contestato, ma il videoclip della canzone che – spiega il Codacons – non avrebbe rispettato le disposizioni dell’Antitrust secondo cui gli spettatori devono essere adeguatamente informati anche nei video musicali circa l’inserimento di marchi a scopo commerciale”.

Avviso che è presente nella pagina ufficiale del video di ‘Mille’ pubblicata su Youtube “ma che sembra del tutto insufficiente, dal momento che l’Antitrust in tema di video musicali ha disposto che debba essere reso palese l’inserimento di prodotti a fini commerciali, prevedendo segnali in sovrimpressione che avvisino circa la presenza di marchi a scopo promozionale”, prosegue l’associazione. “Oggi si apprende che l’Antitrust avrebbe puntato il proprio faro sul videoclip di Fedez (feat. Achille Lauro e Orietta Berti) aprendo una apposta pratica volta ad accertare la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità occulta – spiega il Codacons – In tal senso l’Autorità avrebbe inviato delle precise richieste di informazioni ai soggetti interessati, che ora dovranno rispondere delle accuse mosse dalla Autorità”.

Ove al termine dell’istruttoria fosse confermata la violazione delle disposizioni vigenti in tema di consumatori, “i responsabili rischiano una sanzione fino a 5 milioni di euro”, dice l’associazione.